Пентагон назвал покупку российских С-400 суверенным решением Турции

Вашингтон, 14 ноября. Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что приобретение Турцией у России зенитно-ракетных комплексов С-400 является суверенным решением государства.

«Это суверенное решение Турции. Понятно, что не будет оперативной совместимости в рамках НАТО. Им следует обдумать данный шаг прежде, чем идти дальше», — говорится в сообщении пресс-службы Пентагона.

Ранее Газета.ру сообщала, что в сентябре стало известно, что Анкара подписала с Москвой соглашение о приобретении зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф».

Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара внесла первый взнос за комплексы C-400