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Политика
Сирия: США не намерены патрулировать зоны деэскалации в САР
Политика
Сирия: США не намерены патрулировать зоны деэскалации в САР
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    Сирия: США не намерены патрулировать зоны деэскалации в САР

    6:38  14 Ноября 2017
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    Сирия: США не намерены патрулировать зоны деэскалации в САР

    Вашингтон, 14 ноября. Соединенные Штаты Америки не собираются патрулировать зоны деэскалации в Сирии. Об этом рассказал глава Пентагона Джеймс Мэттис.

    Как пишут американские СМИ, министр обороны отметил, что американские военные осуществляли контроль в Сирии и это не обсуждалось.

    Мэттис также ответил на вопрос о стратегии Вашингтона относительно зон деэскалации. По его словам, нужно продолжать их расширять. Он подчеркнул, что нужно делать так, чтобы люди могли вернуться домой.

    Как пишет Газета.ru, Мэттис напомнил о существовании подобной зоны на юго-западе Сирии. Однако, по его словам, это не означает, что можно организовать подобную территорию в других районах САР. 

    Сирия: США не намерены патрулировать зоны деэскалации в САР

    Автор: Алия Садыкова
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    #сша #сирия #сар
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