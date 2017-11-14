Сирия: США не намерены патрулировать зоны деэскалации в САР

Вашингтон, 14 ноября. Соединенные Штаты Америки не собираются патрулировать зоны деэскалации в Сирии. Об этом рассказал глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Как пишут американские СМИ, министр обороны отметил, что американские военные осуществляли контроль в Сирии и это не обсуждалось.

Мэттис также ответил на вопрос о стратегии Вашингтона относительно зон деэскалации. По его словам, нужно продолжать их расширять. Он подчеркнул, что нужно делать так, чтобы люди могли вернуться домой.

Как пишет Газета.ru, Мэттис напомнил о существовании подобной зоны на юго-западе Сирии. Однако, по его словам, это не означает, что можно организовать подобную территорию в других районах САР.