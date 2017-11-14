Эксперты назвали самую популярную марку внедорожника в России

Москва, 14 ноября. Специалисты автомобильной отрасли рассказали о самой популярной марке внедорожника в России.

Как сообщает агентство «АВТОСТАТ», исследование было проведено на основе анализа продаж в стране новых кроссоверов и внедорожников по итогам девяти месяцев текущего года.

Итак, лидером в этом сегмента автомобильного российского рынка стал Renault – автоконцерну из Франции удалось сбыть в нашей стране в январе – сентябре 53 тысячи автомобилей (доля в сегменте рынка – 12,4%).

Немного уступая французам на втором месте топа расположился южнокорейский Hyundai – 51 тысяча автомобилей. На третьей позиции рейтинга – японский автоконцерн Nissan (41 тысяча экземпляров).

Добавим, что в десятку самых популярных марок внедорожников в РФ также вошли Toyota, KIA, Chevrolet, Volkswagen, LADA, Lexus и Ford. Всего же по итогам девяти месяцев в стране было продано 427,5 тысяч новых авто в сегменте SUV.