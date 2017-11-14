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Эксперты назвали самую популярную марку внедорожника в России
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    Эксперты назвали самую популярную марку внедорожника в России

    6:22  14 Ноября 2017
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    Эксперты назвали самую популярную марку внедорожника в России

    Москва, 14 ноября. Специалисты автомобильной отрасли рассказали о самой популярной марке внедорожника в России.

    Как сообщает агентство «АВТОСТАТ»,  исследование было проведено на основе анализа продаж в стране новых кроссоверов и внедорожников по итогам девяти месяцев текущего года.

    Эксперты назвали самую популярную марку внедорожника в России

    Итак, лидером в этом сегмента автомобильного российского рынка стал Renault – автоконцерну  из Франции удалось сбыть в нашей стране в январе – сентябре 53 тысячи автомобилей (доля в сегменте рынка – 12,4%).

    Немного уступая французам на втором месте топа расположился южнокорейский Hyundai – 51 тысяча автомобилей. На третьей позиции рейтинга – японский автоконцерн Nissan (41 тысяча экземпляров).

    Эксперты назвали самую популярную марку внедорожника в России

    Добавим, что в десятку самых популярных марок внедорожников в РФ также вошли Toyota, KIA, Chevrolet, Volkswagen, LADA, Lexus и Ford. Всего же по итогам девяти месяцев в стране было продано 427,5 тысяч новых авто в сегменте SUV.

    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #россия #kia #toyota #ford #lexus #volkswagen #lada #renault #hyundai #nissan #chevrolet #suv
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