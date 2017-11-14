Глава Пентагона рассказал, когда США выведут войска из Сирии

Вашингтон, 14 ноября. Глава Министерства обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Соединенные Штаты не выведут свои войска из Сирии до успеха женевского процесса по мирным переговорам.

Он отметил, что в настоящее время возможен частичный вывод войск с территории Сирии.

«Мы не будем просто уходить сейчас, до того, как прорежется женевский процесс. Это не значит, что все там останутся», — сказал глава Пентагона.

Министр подчеркнул, что Вашингтон поставил перед собой цель обеспечить создание условий для дипломатического решения сирийского кризиса и для этого и проводится военная операция, передает РИА Новости.

«Не так, чтобы провести военную часть и затем сказать «пока» всему остальному», — резюмировал Мэттис.