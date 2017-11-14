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Политика
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Украина
Стало известно о планах Киева продать культурный центр в центре Москвы
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    Стало известно о планах Киева продать культурный центр в центре Москвы

    5:54  14 Ноября 2017
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    Стало известно о планах Киева продать культурный центр в центре Москвы

    Киев, 14 ноября. Часть украинских парламентариев выступила с предложением закрыть Украинский культурный центр в Москве и продать здание.

    Как сообщают «Известия», официальная причина такого решения — сворачивание сотрудничества с «государством-агрессором». Сейчас законопроект зарегистрирован и обсуждается в комитетах.

    Впрочем, есть у данной инициативы куда более весомая финансовая подоплека – Украина хочет заработать на продаже здания своего центра на Арбате, выручив не менее 70 миллионов долларов.

    Как пояснили изданию несколько собеседников из «Блока Петра Порошенко», финансовый аргумент может стать ключевым, учитывая сложное экономическое положение на Украине.

    Добавим, что в случае принятия законопроект и, соответственно, закрытия и продажи Украинского культурного центра в Москве, придется закрыть и Российский центр науки и культуры, находящийся в Киеве.

    Автор: Константин Терехов
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    #россия #киев #украина #москва
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