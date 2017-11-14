Гергиев рассказал, что не позволит сжечь мосты между народами России и США

Москва, 14 ноября. Российский дирижер Валерий Гергиев заявил, что общие культурные традиции и искусство не позволят сжечь мосты между народами России и Соединенных Штатов.

«Мосты надо сохранять, мосты нельзя сжигать», — сказал маэстро, подчеркнув, что решение остается не за политиками, а за обычными людьми, живущими в двух странах.

«Для таких людей мы и выступаем. Так что я считаю, что мосты не будут сожжены — этого не допустят люди», — цитирует его РИА Новости.

Напомним, что в понедельник в Вашингтонском кафедральном соборе проходит концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева при участии прославленного российского пианиста Дениса Мацуева.

Ожидается, что мероприятие под названием «Концерт единства» посетят около полутора тысяч зрителей.

Ранее Газета.ру сообщала, что народный артист России дирижер Валерий Гергиев заявил, что он не занимается пропагандой.