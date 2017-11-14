Россия и США обсуждают продление мандата комиссии по химоружию в Сирии

Нью-Йорк, 14 ноября. Россия и США обсуждают продление расследования химических атак в Сирии (СМР), предусмотренного мандатом ООН и ОЗХО.

По словам постоянного представителя РФ при международной организации Василия Небензя, Москва считает важным, чтобы эксперты миссии продолжили работу, однако с обновленным мандатом.

«Важно, чтобы СМР был продлен, но с обновленным мандатом. Систематические ошибки, которые мы видели в последнем докладе, должны быть исправлены. Это цель нашего проекта резолюции», — цитирует дипломата РИА Новости.

Как напоминают «Известия», мандат СМР истекает 17 ноября. Сейчас на рассмотрении Совета Безопасности ООН находится два проекта резолюции о продлении мандата миссии — российский и американский.