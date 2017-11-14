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Политика
Сирия: США не намерены патрулировать зоны деэскалации в САР
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Россия и США обсуждают продление мандата комиссии по химоружию в Сирии
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    Россия и США обсуждают продление мандата комиссии по химоружию в Сирии

    5:39  14 Ноября 2017  /обновлено: 5:43  14 Ноября 2017
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    Россия и США обсуждают продление мандата комиссии по химоружию в Сирии

    Нью-Йорк, 14 ноября. Россия и США обсуждают продление расследования химических атак в Сирии (СМР), предусмотренного мандатом ООН и ОЗХО.

    По словам постоянного представителя РФ при международной организации Василия Небензя, Москва считает важным, чтобы эксперты миссии продолжили работу, однако с обновленным мандатом.

    «Важно, чтобы СМР был продлен, но с обновленным мандатом. Систематические ошибки, которые мы видели в последнем докладе, должны быть исправлены. Это цель нашего проекта резолюции», — цитирует дипломата РИА Новости.

    Как напоминают «Известия», мандат СМР истекает 17 ноября. Сейчас на рассмотрении Совета Безопасности ООН находится два проекта резолюции о продлении мандата миссии — российский и американский.

    Автор: Константин Терехов
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    #россия #сша #сирия #оон #озхо #хан-шейхун
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