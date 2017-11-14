Мэй рассказала, зачем поедет в Москву глава МИД Британии Джонсон

Лондон, 14 ноября. Глава правительства Великобритании Тереза Мэй рассказала о причинах ближайшего визита в Москву главы МИД Бориса Джонсона.

Все дело в том, что королевство, по словам премьера, не хочет находиться с Кремлем в «состоянии вечной конфронтации», и дабы сгладить противоречия, министр иностранных дел Британии посетит российскую столицу.

«Поэтому, в то время как мы должны остерегаться, мы также хотим действовать, поэтому в ближайшие месяцы министр иностранных дел будет посещать Россию», — заявила премьер-министр британским СМИ.

Правда, каким образом глава внешнеполитического ведомства Великобритании сможет улучшить отношения между Лондоном и Москвой Тереза Мэй не сообщила, — передает «Газета.ru».