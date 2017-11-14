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Политика
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Мэй рассказала, зачем поедет в Москву глава МИД Британии Джонсон
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    Мэй рассказала, зачем поедет в Москву глава МИД Британии Джонсон

    5:26  14 Ноября 2017
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    Мэй рассказала, зачем поедет в Москву глава МИД Британии Джонсон

    Лондон, 14 ноября. Глава правительства Великобритании Тереза Мэй рассказала о причинах ближайшего визита в Москву главы МИД Бориса Джонсона.

    Все дело в том, что королевство, по словам премьера, не хочет находиться с Кремлем в «состоянии вечной конфронтации», и дабы сгладить противоречия, министр иностранных дел Британии посетит российскую столицу.

    «Поэтому, в то время как мы должны остерегаться, мы также хотим действовать, поэтому в ближайшие месяцы министр иностранных дел будет посещать Россию», — заявила премьер-министр британским СМИ.

    Правда, каким образом глава внешнеполитического ведомства Великобритании сможет улучшить отношения между Лондоном и Москвой Тереза Мэй не сообщила, — передает «Газета.ru».

    Автор: Константин Терехов
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    #россия #великобритания #тереза мэй #борис джонсон
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