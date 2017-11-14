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Политика
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Россия
Госдума предложила выдавать «дальневосточный гектар» по всей России
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    Госдума предложила выдавать «дальневосточный гектар» по всей России

    5:41  14 Ноября 2017
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    Госдума предложила выдавать «дальневосточный гектар» по всей России

    Москва, 14 ноября. Член комитета ГД РФ по транспорту и строительству Олег Нилов предложил выдавать «дальневосточный гектар» по всей России.

    По мнению Нилова, передача гражданам земель в безвозмездное пользование на всей территории страны позволит решить проблему заселения отдаленных территорий и заброшенных сел.

    Поправки, устанавливающие право россиян на безвозмездное получение земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности не только на территории Дальневосточного федерального округа, но и по всей территории России, будут рассмотрены на заседании Думы 14 ноября, пишет «Парламентская газета».Госдума предложила выдавать «дальневосточный гектар» по всей России

    Депутат подчеркнул, что принятие закона позволит вовлечь значительную часть россиян в производство сельхозпродукции для личных нужд и даст импульс потребительской активности.

    Автор: Ирина Новикова
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    #госдума рф #дальневосточный гектар
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