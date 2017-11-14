Госдума предложила выдавать «дальневосточный гектар» по всей России

Москва, 14 ноября. Член комитета ГД РФ по транспорту и строительству Олег Нилов предложил выдавать «дальневосточный гектар» по всей России.

По мнению Нилова, передача гражданам земель в безвозмездное пользование на всей территории страны позволит решить проблему заселения отдаленных территорий и заброшенных сел.

Поправки, устанавливающие право россиян на безвозмездное получение земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности не только на территории Дальневосточного федерального округа, но и по всей территории России, будут рассмотрены на заседании Думы 14 ноября, пишет «Парламентская газета».

Депутат подчеркнул, что принятие закона позволит вовлечь значительную часть россиян в производство сельхозпродукции для личных нужд и даст импульс потребительской активности.