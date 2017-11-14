WT назвала причину роста внимания в США к закону об иноагентах

Вашингтон, 14 ноября. Газета Washington Times в своем материале накануне назвала причину роста внимания в США к закону об иностранных агентах (FARA).

Как считают журналисты издания, все дело в результатах проводимого специальным прокурором Робертом Мюллером так называемого расследования по Российской Федерации.

«В период с 1966 по 2015 годы министерству юстиции инициировало только семь криминальных процессов, связанных с FARA. Однако новое внимание к закону привлекло расследование Мюллера по вмешательству РФ в выборы», — цитирует РИА Новости материал WT.

В качестве примера этого «нового внимания» СМИ приводит требование зарегистрироваться в качестве иностранного агента к американскому подразделению телеканала RT.

Как напоминает «Газета.ru», накануне RT America зарегистрировался иностранным агентом в Соединенных Штатах Америки по требованию министерства юстиции государства.