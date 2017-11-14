Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Сирия: США не намерены патрулировать зоны деэскалации в САР
Весь мир
Британский премьер обвинила Россию в подрыве международной системы правил
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Британский премьер обвинила Россию в подрыве международной системы правил

    5:16  14 Ноября 2017
    427

    Британский премьер обвинила Россию в подрыве международной системы правил

    Лондон, 14 ноября. Глава правительства Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в попытке подрыва международной системы правил.

    «Мы ищем отношений…, которые будут опорой нашей общей приверженности открытым экономикам и свободным обществам перед лицом тех, кто хочет подорвать их», – сказала премьер-министр, отметив, что Россия является главной страной, которая хочет подорвать эти правила.

    Также из уст Мэй прозвучали обвинения в адрес РФ в аннексии Крыма, разжигании конфликта на востоке Украины, хакерских атаках и вмешательстве в выборы в Европе.

    Ранее Газета.ру сообщала, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что глава МИД страны Борис Джонсон посетит Россию в ближайшие месяцы, потому что Лондон не хочет находиться в состоянии постоянной конфронтации с Москвой.

    Автор: Ирина Новикова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #великобритания #тереза мэй
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин призвал наращивать усилия по долгосрочной стабилизации в Сирии

        Путин призвал наращивать усилия по долгосрочной стабилизации в Сирии

        21:46   13 Ноября 2017
        267
        Путин заявил о полном восстановлении отношений России и Турции

        Путин заявил о полном восстановлении отношений России и Турции

        17:24   13 Ноября 2017
        870
        В Совфеде объяснили вторжение украинского дрона попыткой втянуть Россию в войну

        В Совфеде объяснили вторжение украинского дрона попыткой втянуть Россию в войну

        14:41   13 Ноября 2017
        2795
        Семья Задорнова сообщила дату похорон сатирика в Латвии

        Семья Задорнова сообщила дату похорон сатирика в Латвии

        13:49   13 Ноября 2017
        1092