Британский премьер обвинила Россию в подрыве международной системы правил

Лондон, 14 ноября. Глава правительства Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в попытке подрыва международной системы правил.

«Мы ищем отношений…, которые будут опорой нашей общей приверженности открытым экономикам и свободным обществам перед лицом тех, кто хочет подорвать их», – сказала премьер-министр, отметив, что Россия является главной страной, которая хочет подорвать эти правила.

Также из уст Мэй прозвучали обвинения в адрес РФ в аннексии Крыма, разжигании конфликта на востоке Украины, хакерских атаках и вмешательстве в выборы в Европе.

Ранее Газета.ру сообщала, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что глава МИД страны Борис Джонсон посетит Россию в ближайшие месяцы, потому что Лондон не хочет находиться в состоянии постоянной конфронтации с Москвой.