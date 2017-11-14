Сирия: отставной генерал САА рассказал о роли ВКС РФ в освобождении Алеппо

Дамаск, 14 ноября. Генерал сирийской армии в отставке и военный эксперт Мухаммад Аббас Мухаммад рассказал о роли, которую сыграли российские ВКС в освобождении Алеппо.

По словам Мухаммада, поддержка в виде авиаударов ВКС по боевикам, а также постоянные консультации, которые проводили российские военные советники командования САА, помогли сорвать попытки боевиков вооруженных группировок, поддерживаемых Турцией, взять Алеппо.

«Затем с освобождения от боевиков района Аль-Рамуссе начались большие успехи правительственных войск, после чего сирийская армия окружила боевиков в восточных и северо-восточных районах Алеппо. И все это было сделано при существенной поддержке ВКС РФ, российской военной разведки и гуманитарной помощи, которую Россия доставляла для сирийской армии и сирийского народа», — подчеркнул эксперт в беседе с корреспондентом ФАН.