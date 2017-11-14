Галь Гадот поставила ультиматум студии Warner Bros.

Лос-Анджелес, 14 ноября. Актриса Галь Гадот заявила, что откажется от участия в новом фильме франшизы о «Чудо-женщине» если студия Warner Bros не разорвет сотрудничество с компанией Бретта Рэтнера RatPac-Dune Entertainment.

Сообщается, что причиной этому стали обвинения в сексуальных домогательствах и насилии, выдвинутые в отношении Рэтнера несколькими женщинами.

Ранее в студии заявили, что перестанут сотрудничать с продюсером после 2018 года, однако Гадот потребовала, чтобы киноконцерн расторг договор уже сейчас и выкупил у RatPac-Dune Entertainment долю в франшизе, сообщает 360.

Подчеркивается, что актриса намерена сурово наказать Рэтнера и знает, что это лучше всего сделать с помощью финансовых санкций.

Ранее Газета.ру сообщала, что одного из создателей сериалов «Флэш», «Супергерл», «Стрела» и «Легенды завтрашнего дня» Эндрю Крейсберга отстранили из-за обвинений в сексуальных домогательствах.