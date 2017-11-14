Буффон в слезах объявил о завершении карьеры в сборной Италии

Милан, 14 ноября. Легендарный вратарь Джанлуиджи Буффон объявил о завершении карьеры в сборной Италии по футболу.

«Жаль, что моя последняя официальная игра совпала с невыходом команды на чемпионат мира. Это печально», — сказал футболист, не сдержав слез.

«Это единственное сожаление, которое у меня есть и, конечно же, не то, что я заканчиваю свою карьеру, так как время проходит, и это правильно», — отметил 39-летний игрок, сообщает Газета.ру.

Отметим, что ранее Буффон заявлял, что на 99,9% завершит спортивную карьеру после чемпионата мира-2018 в России.