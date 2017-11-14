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Замерзшие работники киевского морга устроили забастовку
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    Замерзшие работники киевского морга устроили забастовку

    3:58  14 Ноября 2017
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    Замерзшие работники киевского морга устроили забастовку

    Киев, 14 ноября. Сотрудники одного из киевских моргов устроили забастовку из-за отсутствия в здании отопления и горячей воды.

    Сообщается, что работники отказались выполнять свои обязанности до тех пор, пока им не организуют нормальные условия труда. В морге перестали проводить вскрытия и выдавать тела умерших.

    Отмечается, что условий для нормальной работы у них нет еще с лета. По словам руководства, отсутствие отопления привело к тому, что треть сотрудников уже заболела.Замерзшие работники киевского морга устроили забастовку

    Добавим, что для подачи отопления необходимо заменить трубу рядом со зданием морга.

    Ранее Газета.ру сообщала, что Украина может столкнуться с дефицитом топлива предстоящей зимой.

    Автор: Ирина Новикова
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    #киев #забастовка #морг
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