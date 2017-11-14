Замерзшие работники киевского морга устроили забастовку

Киев, 14 ноября. Сотрудники одного из киевских моргов устроили забастовку из-за отсутствия в здании отопления и горячей воды.

Сообщается, что работники отказались выполнять свои обязанности до тех пор, пока им не организуют нормальные условия труда. В морге перестали проводить вскрытия и выдавать тела умерших.

Отмечается, что условий для нормальной работы у них нет еще с лета. По словам руководства, отсутствие отопления привело к тому, что треть сотрудников уже заболела.

Добавим, что для подачи отопления необходимо заменить трубу рядом со зданием морга.

Ранее Газета.ру сообщала, что Украина может столкнуться с дефицитом топлива предстоящей зимой.