Посол РФ в США высоко оценил одобренный Путиным и Трампом документ по Сирии

Вашингтон, 14 ноября. Российский посол в США Анатолий Антонов дал высокую оценку документу по Сирии, одобренному президентами России и Соединенных Штатов Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

По словам дипломата, документ вселяет оптимизм и показывает, что две страны могут работать вместе.

«Ясно и четко подчеркнуто, что у нас общие цели, общие задачи», — цитирует Антонова РИА Новости.

Ранее Газета.ру сообщала, что Путин и Трамп в минувшую субботу одобрили совместное заявление по Сирии в кулуарах на полях саммита АТЭС, прошедшего во вьетнамском Дананге.