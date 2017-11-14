Посол РФ в США высоко оценил одобренный Путиным и Трампом документ по Сирии
Вашингтон, 14 ноября. Российский посол в США Анатолий Антонов дал высокую оценку документу по Сирии, одобренному президентами России и Соединенных Штатов Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
По словам дипломата, документ вселяет оптимизм и показывает, что две страны могут работать вместе.
«Ясно и четко подчеркнуто, что у нас общие цели, общие задачи», — цитирует Антонова РИА Новости.
Ранее Газета.ру сообщала, что Путин и Трамп в минувшую субботу одобрили совместное заявление по Сирии в кулуарах на полях саммита АТЭС, прошедшего во вьетнамском Дананге.
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