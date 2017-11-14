Сирия: стали известны подробности атаки смертников на Дейр-эз-Зор
Дамаск, 14 ноября. Стали известны подробности атаки чеченских боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) на авиабазу в сирийском Дейр-эз-Зоре, произошедшей накануне.
Сообщается, что шестеро террористов проникли на авиабазу, переодевшись в форму военнослужащих и открыли огонь по находившимся внутри людям. После этого они подорвали заминированный автомобиль и пояс смертника.
Отмечается, что в результате атаки погиб офицер сирийской армии Мохаммад Абд аль-Ханан и еще четверо военнослужащих.
Ранее ФАН сообщало об атаке террористов на авиационную базу в Дейр-эз-Зоре.
1 Организация запрещена на территории РФ.
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