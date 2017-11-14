Сирия: стали известны подробности атаки смертников на Дейр-эз-Зор

Дамаск, 14 ноября. Стали известны подробности атаки чеченских боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) на авиабазу в сирийском Дейр-эз-Зоре, произошедшей накануне.

Сообщается, что шестеро террористов проникли на авиабазу, переодевшись в форму военнослужащих и открыли огонь по находившимся внутри людям. После этого они подорвали заминированный автомобиль и пояс смертника.

Отмечается, что в результате атаки погиб офицер сирийской армии Мохаммад Абд аль-Ханан и еще четверо военнослужащих.

#Syria #DeirEzZor New Details about today’s #ISIS #Daesh Infiltration Suicide Attack & Detonations inside Deir Ez Zor Airport ( 6 ISIS dressed in Russian Military uniforms got in then started shooting at Syrian soldiers and then detonated the car & 1 Suicide Vest 5 #SAA Martyred pic.twitter.com/bE1jSOnfVd — Ivan Sidorenko (@IvanSidorenko1) November 13, 2017

Ранее ФАН сообщало об атаке террористов на авиационную базу в Дейр-эз-Зоре.

1 Организация запрещена на территории РФ.