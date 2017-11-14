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Новости Сирии
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Россия
«Роскосмос» разработает сверхтяжелую ракету
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    «Роскосмос» разработает сверхтяжелую ракету

    3:01  14 Ноября 2017
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    «Роскосмос» разработает сверхтяжелую ракету

    Москва, 14 ноября. В России будет разработана сверхтяжелая ракета-носитель.

    Сообщается, что начало созданию новой ракеты-носителя сверхтяжелого класса будет положено специальным указом президента. Проект документа уже разработан «Роскосмосом».

    В документе говорится, что ракетный комплекс сверхтяжелого класса необходим для изучения Вселенной, Солнечной системы, освоения Луны и окололунного пространства.«Роскосмос» разработает сверхтяжелую ракету

    Эскизное проектирование новой российской сверхтяжелой ракеты проведут в 2018–2019 годах. Согласно запланированному, ракета должна быть создана к 2027 году и запущена в 2028 году.

    В материале газеты «Известия» говорится, что для этого потребуется пересмотр Федеральной космической программы, в частности, необходимый объем дополнительного финансирования может составить от 700 млрд до 1,5 трлн рублей.

    Автор: Ирина Новикова
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    #роскосмос #сверхтяжелая ракета
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