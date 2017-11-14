Сборная Италии по футболу впервые за 60 лет не прошла на чемпионат мира

Милан, 14 ноября. Сборная Италии по футболу впервые за 60 лет не примет участие в чемпионате мира, который пройдет в 2018 году в России.

Вечером в понедельник итальянская сборная сыграла вничью с командой Швеции в ответном стыковом матче. Встреча, прошедшая в Милане, завершилась со счетом 0:0, сообщает Газета.ру.

Первый стыковой матч закончился со счетом 0:1.

Напомним, что в последний раз сборная Италии не участвовала в финальной стадии чемпионата мира в 1958 году.