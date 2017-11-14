Путин обсудит с главой Южной Осетии вопросы двустороннего сотрудничества

Москва, 14 ноября. Пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин во вторник проведет переговоры с президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым.

Сообщается, что во время встречи «главы государств обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Еще одной темой на повестке дня являются аспекты многоплановой работы по реализации договора между РФ и Южной Осетией о союзничестве и интеграции.

Также на встрече будут подписаны межправительственные соглашения по линии министерств внутренних дел и здравоохранения».

Ранее Газета.ру сообщала, что президент частично признанной Южной Осетии Анатолий Бибилов ратифицировал соглашение о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с самопровозглашенной ДНР.

Владимир Путин. Биография.