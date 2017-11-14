Кадыров выразил признательность военным РФ за помощь в эвакуации россиян из Сирии

Грозный, 14 ноября. Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил российских военных за помощь в организации возвращения россиянок и их детей из Сирии и Ирака.

Как сообщил Кадыров на своей странице в Instagram, совместно с федеральным центром власти республики определяют местонахождение и перевозят детей и женщин из Сирии и Ирака.

«Я признателен командованию нашего военного контингента в Сирии, представители которого исключительно ответственно относятся к данной проблеме, оказывают максимальное содействие в решении сложнейших организационных проблем», — написал глава Чечни.

Как сообщала ранее «Газета.ру», в понедельник спецрейсом из Сирии в Грозный прилетели эвакуированные женщины и дети. На борту самолета находился 41 человек. Большинство из них (34) — граждане России, но были также и граждане стран СНГ.