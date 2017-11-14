Каталонский кризис можно было разрешить без объявления независимости – Пучдемон

Брюссель, 14 ноября. При определенных обстоятельствах, каталонский кризис мог быть разрешен без объявления независимости автономного региона от Испании. С таким заявлением выступил бывший руководитель Каталонии Карлес Пучдемон.

По его словам, он по-прежнему выступает за то, чтобы найти общий язык с испанскими властями.

«Я был готов и остаюсь готов на то, чтобы признать и другой вид отношений с Испанией», — приводит газета «Известия» слова Пучдемона.

Как объяснил бывший руководитель Каталонии, развитие событий было предопределено аннулированием статуса автономии. Пучдемон отметил, что если бы Мадрид действовал иначе, кризис мог быть разрешен без сепаратизма.

Напомним, что 27 октября каталонский парламент утвердил резолюцию об отделении региона от Испании. В ответ Мадрид распустил органы власти Каталонии, а также арестовал ряд чиновников и политиков региона.