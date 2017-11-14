Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Более 3 млн. жителей Подмосковья получили прививку от гриппа
Политика
Каталонский кризис можно было разрешить без объявления независимости – Пучдемон
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Каталонский кризис можно было разрешить без объявления независимости – Пучдемон

    1:23  14 Ноября 2017
    105

    Каталонский кризис можно было разрешить без объявления независимости – Пучдемон

    Брюссель, 14 ноября. При определенных обстоятельствах, каталонский кризис мог быть разрешен без объявления независимости автономного региона от Испании. С таким заявлением выступил бывший руководитель Каталонии Карлес Пучдемон.

    По его словам, он по-прежнему выступает за то, чтобы найти общий язык с испанскими властями.

    «Я был готов и остаюсь готов на то, чтобы признать и другой вид отношений с Испанией», — приводит газета «Известия» слова Пучдемона.

    Как объяснил бывший руководитель Каталонии, развитие событий было предопределено аннулированием статуса автономии. Пучдемон отметил, что если бы Мадрид действовал иначе, кризис мог быть разрешен без сепаратизма.

    Напомним, что 27 октября  каталонский парламент утвердил резолюцию об отделении региона от Испании. В ответ Мадрид распустил органы власти Каталонии, а также арестовал ряд чиновников и политиков региона.

     

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #каталония #испания #кризис #пучдемон
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин призвал наращивать усилия по долгосрочной стабилизации в Сирии

        Путин призвал наращивать усилия по долгосрочной стабилизации в Сирии

        21:46   13 Ноября 2017
        210
        Путин заявил о полном восстановлении отношений России и Турции

        Путин заявил о полном восстановлении отношений России и Турции

        17:24   13 Ноября 2017
        853
        В Совфеде объяснили вторжение украинского дрона попыткой втянуть Россию в войну

        В Совфеде объяснили вторжение украинского дрона попыткой втянуть Россию в войну

        14:41   13 Ноября 2017
        2384
        Семья Задорнова сообщила дату похорон сатирика в Латвии

        Семья Задорнова сообщила дату похорон сатирика в Латвии

        13:49   13 Ноября 2017
        1052