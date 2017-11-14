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Сирия: Гатилов и де Мистура обсудят подготовку Конгресса нацдиалога
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    Сирия: Гатилов и де Мистура обсудят подготовку Конгресса нацдиалога

    1:39  14 Ноября 2017
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    Сирия: Гатилов и де Мистура обсудят подготовку Конгресса нацдиалога

    Женева, 14 ноября. Замглавы российского МИД Геннадий Гатилов во вторник обсудит со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой вопросы подготовки к Конгрессу сирийского национального диалога.

    Сообщается, что дипломаты обсудят подготовку к Конгрессу сирийского национального диалога, а также к восьмому раунду межсирийских переговоров.

    Данная встреча станет продолжением интенсивных консультаций эмиссара в преддверии очередного раунда женевских переговоров, запланированного на 28 ноября.Сирия: Гатилов и де Мистура обсудят подготовку Конгресса нацдиалога

    Ранее де Мистура посетил Москву, где состоялись его переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу.

    Автор: Ирина Новикова
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    #сирия #стаффан де мистура #женева #георгий гатилов
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