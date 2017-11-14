Сирия: Гатилов и де Мистура обсудят подготовку Конгресса нацдиалога

Женева, 14 ноября. Замглавы российского МИД Геннадий Гатилов во вторник обсудит со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой вопросы подготовки к Конгрессу сирийского национального диалога.

Сообщается, что дипломаты обсудят подготовку к Конгрессу сирийского национального диалога, а также к восьмому раунду межсирийских переговоров.

Данная встреча станет продолжением интенсивных консультаций эмиссара в преддверии очередного раунда женевских переговоров, запланированного на 28 ноября.

Ранее де Мистура посетил Москву, где состоялись его переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу.