Своих не бросаем: посол РФ в США выразил поддержку журналистам RT

Вашингтон, 14 ноября. Посол России в США Анатолий Антонов выразил поддержку сотрудникам американского филиала телеканала RT, зарегистрировавшегося ранее в качестве иностранного агента по требованию Минюста США.

«Своих не бросаем», — заявил посол при посещении офиса телеканала в Вашингтоне, сообщает ТАСС.

В понедельник главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян сообщила, что RT America зарегистрировался иностранным агентом в США по требованию Минюста страны.

Ранее за российский телеканал вступился Комитет по защите журналистов (CPJ), назвав требование Минюста США «плохой идей».