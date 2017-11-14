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Украинцев возмутил «Золотой граммофон» в руках Ротару
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    Украинцев возмутил «Золотой граммофон» в руках Ротару

    1:07  14 Ноября 2017
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    Украинцев возмутил «Золотой граммофон» в руках Ротару

    Москва, 14 ноября. Украинцев возмутил факт получения Софией Ротару премии «Золотой граммофон» на сцене Кремлевского дворца. Особенно украинскую публику задел тот факт, что награду певице вручала  пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова.

    В это воскресенье в Кремлевском дворце в Москве состоялась церемония вручения премии «Золотой граммофон». Одним из лауреатов премии оказалась София Ротару, которая получила награду за вклад в развитие музыки. Премия была вручена певице пресс-секретарем министерства иностранных дел России Марией Захаровой.

    Украинских пользователей возмутил не только тот факт, что певица украинского происхождения приняла российскую награду, но и то, что Захарова обращалась к Ротару на «ты». Некоторые украинские комментаторы даже предложили составить петицию к украинским властям с призывом лишить Ротару всех званий.

    София Ротару – советская и украинская эстрадной певицей, в чьем репертуаре свыше 500 песен на самых разных языках. В августе этого года ей исполнилось 70 лет.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #премия #награда #ротару #граммофон
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