Украинцев возмутил «Золотой граммофон» в руках Ротару

Москва, 14 ноября. Украинцев возмутил факт получения Софией Ротару премии «Золотой граммофон» на сцене Кремлевского дворца. Особенно украинскую публику задел тот факт, что награду певице вручала пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова.

В это воскресенье в Кремлевском дворце в Москве состоялась церемония вручения премии «Золотой граммофон». Одним из лауреатов премии оказалась София Ротару, которая получила награду за вклад в развитие музыки. Премия была вручена певице пресс-секретарем министерства иностранных дел России Марией Захаровой.

Украинских пользователей возмутил не только тот факт, что певица украинского происхождения приняла российскую награду, но и то, что Захарова обращалась к Ротару на «ты». Некоторые украинские комментаторы даже предложили составить петицию к украинским властям с призывом лишить Ротару всех званий.

София Ротару – советская и украинская эстрадной певицей, в чьем репертуаре свыше 500 песен на самых разных языках. В августе этого года ей исполнилось 70 лет.