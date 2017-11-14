Мэй: Великобритания хочет продуктивных отношений с Россией

Лондон, 14 ноября. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондон хочет продуктивных отношений с Россией, а не вечной конфронтации.

По словам главы британского правительства, Великобритания не желает возврата к холодной войне в отношениях с Россией.

«Мы не хотим возврата к холодной войне или находиться в состоянии постоянной конфронтации. Мы должны остерегаться, но хотим и взаимодействовать, именно поэтому в ближайшие месяцы глава МИД Великобритании посетит Москву», — сказала британский премьер.

Также она отметила, что после распада СССР многие смотрят на Россию с надеждой.

«Мы знаем, что сильная и преуспевающая Россия, которая играет по правилам, была бы в интересах Великобритании, Европы и мира», — подчеркнула Тереза Мэй.

Кроме того, она напомнила, что Россия, являющаяся постоянным членом Совета Безопасности ООН, также отвечает и за стабильность во всем мире.