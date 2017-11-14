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Мэй: Великобритания хочет продуктивных отношений с Россией
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    Мэй: Великобритания хочет продуктивных отношений с Россией

    1:19  14 Ноября 2017
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    Мэй: Великобритания хочет продуктивных отношений с Россией

    Лондон, 14 ноября. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондон хочет продуктивных отношений с Россией, а не вечной конфронтации.

    По словам главы британского правительства, Великобритания не желает возврата к холодной войне в отношениях с Россией.

    «Мы не хотим возврата к холодной войне или находиться в состоянии постоянной конфронтации. Мы должны остерегаться, но хотим и взаимодействовать, именно поэтому в ближайшие месяцы глава МИД Великобритании посетит Москву», — сказала британский премьер.

    Также она отметила, что после распада СССР многие смотрят на Россию с надеждой.Мэй: Великобритания хочет продуктивных отношений с Россией

    «Мы знаем, что сильная и преуспевающая Россия, которая играет по правилам, была бы в интересах Великобритании, Европы и мира», — подчеркнула Тереза Мэй.

    Кроме того, она напомнила, что Россия, являющаяся постоянным членом Совета Безопасности ООН, также отвечает и за стабильность во всем мире.

    Автор: Ирина Новикова
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    #россия #великобритания #тереза мэй
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