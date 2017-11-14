Власти Чечни эвакуировали из Сирии более 40 женщин и детей

Грозный, 14 ноября. В понедельник спецрейсом из Сирии в Грозный прилетели эвакуированные женщины и дети. Как сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, в общей сложности в Россию вернулся 41 человек.

По словам Кадырова, на борту самолета, прилетевшего из Сирии, находился 41 человек. Большинство из них (34) — граждане России, но были также и граждане стран СНГ.

«Они оказались в зоне боевых действий по причине преступного безрассудства отцов детей и супругов женщин, которые пополнили ряды — террористов иблисского государства. Теперь дети и их матери в безопасности!» — написал на своей странице в Instagram глава Чеченской Республики, добавив, что ранее из горячих точек Сирии и Ирака удалось вывезти еще 48 человек.

Кадыров подчеркнул, что за этими цифрами стоит «огромная, сопряженная с реальной опасностью для жизни, работа».