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Власти Чечни эвакуировали из Сирии более 40 женщин и детей
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    Власти Чечни эвакуировали из Сирии более 40 женщин и детей

    0:56  14 Ноября 2017
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    Власти Чечни эвакуировали из Сирии более 40 женщин и детей

    Грозный, 14 ноября. В понедельник спецрейсом из Сирии в Грозный прилетели эвакуированные женщины и дети. Как сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, в общей сложности в Россию вернулся 41 человек.

    По словам Кадырова, на борту самолета, прилетевшего из Сирии, находился 41 человек. Большинство из них (34) — граждане России, но были также и граждане стран СНГ. 

    «Они оказались в зоне боевых действий по причине преступного безрассудства отцов детей и супругов женщин, которые пополнили ряды — террористов иблисского государства. Теперь дети и их матери в безопасности!» — написал на своей странице в Instagram глава Чеченской Республики, добавив, что ранее из горячих точек Сирии и Ирака удалось вывезти еще 48 человек. 

    Кадыров подчеркнул, что за этими цифрами стоит «огромная, сопряженная с реальной опасностью для жизни, работа». 

    Власти Чечни эвакуировали из Сирии более 40 женщин и детей

    Автор: Олеся Волкова
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    #сирия #кадыров
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