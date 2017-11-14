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Весь мир
Иран объявил 14 ноября днем национального траура по жертвам землетрясения
Весь мир
Иран объявил 14 ноября днем национального траура по жертвам землетрясения
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    Иран объявил 14 ноября днем национального траура по жертвам землетрясения

    0:40  14 Ноября 2017
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    Иран объявил 14 ноября днем национального траура по жертвам землетрясения

    Тегеран, 14 ноября. Власти Ирана объявили 14 ноября всенародным днем траура по сотням погибших в мощном землетрясении, произошедшим в это воскресенье на границе с Ираком. Об этом сообщают иранские СМИ.

    Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил о двух мощных подземных толчках на границе Ирака и Ирана. Магнитуда толчков составляла 7,2 и 7,3 соответственно. Подземные толчки продолжались всю ночь, их магнитуда достигала 4,9 баллов. Всего было зафиксировано около 20 повторных толчков, пишет «Газета.ru».

    Ранее в иранской провинции Керманшах, которая сильнее всего пострадала от землетрясения был объявлен трехдневный траур.

    Сообщает о 450 погибших в Иране и, как минимум, 7 тысяч пострадавших. Власти Ирака сообщили о семи погибших и 530 пострадавших,

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #ирак #иран #землетрясение #траур
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