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Суд в США частично возобновил действие иммиграционного указа Трампа
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    Суд в США частично возобновил действие иммиграционного указа Трампа

    0:35  14 Ноября 2017
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    Суд в США частично возобновил действие иммиграционного указа Трампа

    Вашингтон, 14 ноября. Апелляционный суд Калифорнии разрешил частичное вступление в силу третьего по счету иммиграционного указа президента США Дональда Трампа. 

    Согласно постановлению суда, власти США могут запрещать въезд на территорию страны гражданам шести стран с преимущественно мусульманским населением (Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Чада), если у них нет семейных связей в США. 

    При этом запрет не может относиться к гражданам Венесуэлы и КНДР, сообщает Reuters.

    Напомним, ранее власти штата Гавайи подали в суд с требование заблокировать указ Трампа. По их мнению, документ, несмотря на включение в него ряда других стран, направлен преимущественно против мусульман.

    Суд в США частично возобновил действие иммиграционного указа Трампа

    Как сообщала «Газета.ру», Трамп подписал обновленный указ 24 сентября. В нем был скорректирован список стран, подпадающих под ограничения. В частности, были добавлены Венесуэла, КНДР и Чад, но был исключен Судан. 17 октября, за сутки до вступления указа в силу, федеральный суд в Гонолулу наложил запрет на исполнение третьего иммиграционного указа. 

    Автор: Олеся Волкова
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    #мигранты #сша #суд #трамп
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