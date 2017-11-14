Суд в США частично возобновил действие иммиграционного указа Трампа

Вашингтон, 14 ноября. Апелляционный суд Калифорнии разрешил частичное вступление в силу третьего по счету иммиграционного указа президента США Дональда Трампа.

Согласно постановлению суда, власти США могут запрещать въезд на территорию страны гражданам шести стран с преимущественно мусульманским населением (Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Чада), если у них нет семейных связей в США.

При этом запрет не может относиться к гражданам Венесуэлы и КНДР, сообщает Reuters.

Напомним, ранее власти штата Гавайи подали в суд с требование заблокировать указ Трампа. По их мнению, документ, несмотря на включение в него ряда других стран, направлен преимущественно против мусульман.

Как сообщала «Газета.ру», Трамп подписал обновленный указ 24 сентября. В нем был скорректирован список стран, подпадающих под ограничения. В частности, были добавлены Венесуэла, КНДР и Чад, но был исключен Судан. 17 октября, за сутки до вступления указа в силу, федеральный суд в Гонолулу наложил запрет на исполнение третьего иммиграционного указа.