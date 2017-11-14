Верховная рада предложила сделать праздничными днями два Рождества

Киев, 13 ноября. Украинская Верховная рада рассмотрит на одном из ближайших заседаний возможность сделать праздничным днем 25 декабря – католическое Рождество – в дополнение к православному. Об этом заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий.

«Предлагается 25 декабря, Рождество Христово (католическое), сделать выходным днем, ​ так же как и 7 января. И мы имеем поддержку зала», – заявил Парубий.

Как было заявлено авторами инициативы, законопроект должен будет уравнять права на празднование прихожан католическо-протестантских религиозных общин с православными, пишет «Газета.ru».

Также Рада намерена обсудить проект, предлагающий заменить День победы Днем памяти и скорби и перенести выходной с 9 мая на 8 мая. Украинские депутаты также обсудят идею переименовать Международный женский день переименовать в День борьбы за права женщин, лишив его статуса выходного, а также вместо Международного дня солидарности трудящихся 1 и 2 мая оставить выходным лишь 1 мая, назвав его Праздником труда.