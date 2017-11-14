Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Иран объявил 14 ноября днем национального траура по жертвам землетрясения
Политика
Путин: Наши встречи с Эрдоганом проходят без лишней бюрократии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин: Наши встречи с Эрдоганом проходят без лишней бюрократии

    0:06  14 Ноября 2017  /обновлено: 0:06  14 Ноября 2017
    75

    Путин: Наши встречи с Эрдоганом проходят без лишней бюрократии

    Москва, 14 ноября. Президент России Владимир Путин после встречи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом рассказал журналистам, что их встречи проходят оперативно и без лишних дипломатических процедур. 

    «Наши встречи с Эрдоганом проходят очень оперативно, не забюрокрачено, без лишних дипломатических процедур. Мы намерены продолжать такую практику», — процитировал слова президента в своем микроблоге в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

    Путин: Наши встречи с Эрдоганом проходят без лишней бюрократии

    В понедельник российский президент принял в сочинской резиденции Бочаров Ручей Эрдогана, прибывшего в Сочи с рабочим визитом по приглашению президента России. 

    Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, президенты провели ревизию двусторонних отношений, а затем уже в расширенно составе провели дискуссию о Сирии.

    Владимир Путин. Биография.

    Автор: Олеся Волкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #турция #эрдоган
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин призвал наращивать усилия по долгосрочной стабилизации в Сирии

        Путин призвал наращивать усилия по долгосрочной стабилизации в Сирии

        21:46   13 Ноября 2017
        167
        Путин заявил о полном восстановлении отношений России и Турции

        Путин заявил о полном восстановлении отношений России и Турции

        17:24   13 Ноября 2017
        837
        В Совфеде объяснили вторжение украинского дрона попыткой втянуть Россию в войну

        В Совфеде объяснили вторжение украинского дрона попыткой втянуть Россию в войну

        14:41   13 Ноября 2017
        2312
        Семья Задорнова сообщила дату похорон сатирика в Латвии

        Семья Задорнова сообщила дату похорон сатирика в Латвии

        13:49   13 Ноября 2017
        1029