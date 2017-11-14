Путин: Наши встречи с Эрдоганом проходят без лишней бюрократии

Москва, 14 ноября. Президент России Владимир Путин после встречи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом рассказал журналистам, что их встречи проходят оперативно и без лишних дипломатических процедур.

«Наши встречи с Эрдоганом проходят очень оперативно, не забюрокрачено, без лишних дипломатических процедур. Мы намерены продолжать такую практику», — процитировал слова президента в своем микроблоге в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

В понедельник российский президент принял в сочинской резиденции Бочаров Ручей Эрдогана, прибывшего в Сочи с рабочим визитом по приглашению президента России.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, президенты провели ревизию двусторонних отношений, а затем уже в расширенно составе провели дискуссию о Сирии.

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