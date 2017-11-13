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Сирия: коалиция США безопасно вывела сотни боевиков ИГ из Ракки
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    Сирия: коалиция США безопасно вывела сотни боевиков ИГ из Ракки

    23:49  13 Ноября 2017
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    Сирия: коалиция США безопасно вывела сотни боевиков ИГ из Ракки

    Ракка (Сирия), 13 ноября. Новостная служба «Би-би-си» раскрыла подробности секретной сделки, которая позволила сотням бойцов террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) и их семей покинуть Ракку под присмотром представителей международной коалиции, возглавляемой США. 

    По данным агентства, в состав конвоя вошли некоторые из самых известных членов ИГ1 и десятки иностранных боевиков. Сделка по освобождению боевиков из Ракки была организована местными чиновниками. 

    Согласно опубликованным данным, около 250 террористам и 3500 членам их семей было разрешено покинуть город. Длина автомобильного конвоя растянулась на пять — шесть километров. Сообщается, что боевики ИГ бежали во многие районы, включая Турцию и провинцию Дейр-эз-Зор.

    Кадры, тайно снятые и переданные изданию, показывают грузовики, тянущие прицепы, переполненные вооруженными людьми. Несмотря на соглашение о взятии только личного оружия, террористы взяли все, что могли. Десять грузовиков были снабжены оружием и боеприпасами.

    Сирия: коалиция США безопасно вывела сотни боевиков ИГ из Ракки

    «Би-би-си» напомнило, что в мае министр обороны США Джеймс Мэттис заявлял, что работой коалиции, в том числе, является намерение не допустить того, чтобы иностранные бойцы выжили и вернулись в свои страны. По словам водителей конвоя, иностранные бойцы — те, кто не из Сирии и Ирака, также смогли присоединиться к конвою. Один из водителей рассказал, что было огромное количество иностранцев из Франции, Турции, Азербайджана, Пакистана, Йемена, Саудовской Аравии, Китая, Туниса, Египта.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Олеся Волкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #иг #игил #дейр-эз-зор #коалиция #ракка #исламскоегосударство #даиш
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