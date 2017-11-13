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Политика
Отношения с Турцией можно считать восстановленными в полном объеме – политолог
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    Отношения с Турцией можно считать восстановленными в полном объеме – политолог

    23:39  13 Ноября 2017
    167

    Отношения с Турцией можно считать восстановленными в полном объеме – политолог

    Москва, 13 ноября. Заявление российского президента Владимира Путина по итогам встречи с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом говорит о том, что отношения между Россией и Турцией восстановлены в полном объеме. Об этом заявил политолог Игорь Шатров.

    «Владимир Путин, будучи гроссмейстером дипломатии, предоставил Эрдогану определённый аванс, оценив темпы восстановления отношений между Россией и Турцией как хорошие и заявив о том, что отношения близки к полному и всестороннему восстановлению», — приводит словам Шатров RT.

    Шатров отметил, что когда инициатива оказывается в руках Турции, она не всегда корректно ею распоряжается.

    Напомним, что в этот понедельник в Сочи завершились переговоры Путина и Эрдогана. Главными темами стали двусторонние отношения между Россией и Турцией, а также ситуация в Сирии.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #путин #россия #турция #эрдоган #отношения #шатров
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