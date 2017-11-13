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Общество
Названа дата прощания и место похорон Бориса Ноткина
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    Названа дата прощания и место похорон Бориса Ноткина

    23:16  13 Ноября 2017
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    Названа дата прощания и место похорон Бориса Ноткина

    Москва, 13 ноября. Российский телеведущий Борис Ноткин будет похоронен в четверг, 16 ноября, на Троекуровском кладбище в Москве, сообщили в Фонде академии российского телевидения.

    В сообщении, опубликованном на официальном сайте Фонда, названа предварительная информация о месте и времени похорон телеведущего. Предполагается, что прощание с Борисом Ноткиным пройдет 16 ноября, начало в 12.00 мск. Похороны состоятся на Троекуровском кладбище.

    Телеведущий Борис Ноткин был обнаружен мертвым вечером 11 ноября в Одинцовском районе Московской области. Как сообщал «Телеканал 360», причиной смерти стало огнестрельное ранение. 

    По данным некоторых СМИ, недавно у телеведущего диагностировали онкологическое заболевание. Болезнь достигла четвертой стадии.

    Автор: Олеся Волкова
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