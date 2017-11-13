Названа дата прощания и место похорон Бориса Ноткина

Москва, 13 ноября. Российский телеведущий Борис Ноткин будет похоронен в четверг, 16 ноября, на Троекуровском кладбище в Москве, сообщили в Фонде академии российского телевидения.

В сообщении, опубликованном на официальном сайте Фонда, названа предварительная информация о месте и времени похорон телеведущего. Предполагается, что прощание с Борисом Ноткиным пройдет 16 ноября, начало в 12.00 мск. Похороны состоятся на Троекуровском кладбище.

Телеведущий Борис Ноткин был обнаружен мертвым вечером 11 ноября в Одинцовском районе Московской области. Как сообщал «Телеканал 360», причиной смерти стало огнестрельное ранение.

По данным некоторых СМИ, недавно у телеведущего диагностировали онкологическое заболевание. Болезнь достигла четвертой стадии.