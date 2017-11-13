Комитет по защите журналистов назвал «плохой идеей» действия США в отношении RT

Вашингтон, 13 ноября. Комитет по защите журналистов (CPJ) назвал «плохой идей» требование Минюста США зарегистрировать RT в качестве иностранного агента. Об этом говорится в заявлении организации.

«Требование к RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента — плохая идея, — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации. — Нам некомфортно, когда правительства решают, что является журналистикой, а что пропагандой».

В заявлении CPJ также подчеркивается, что требование об обязательной регистрации в качестве иностранного агента «может создать тревожный прецедент».

Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян сообщила в понедельник, что RT America зарегистрировался иностранным агентом в США по требованию Минюста страны.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин раскритиковал действия Вашингтона, обвинив американских чиновников в покушении на свободу слова.