Совместное заявление Путина и Эрдогана едва не было сорвано из-за отсутствия перевода
Сочи, 13 ноября. Заявление для прессы по итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана началось с заминки из-за отсутствия синхронного перевода. Инцидент разрешился после того, как Путин пригласил переводчика к микрофону.
Путин начала свое выступление с заявление о том, что обоим лидерам удалось обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, а также ряд вопросов, касающихся сирийской проблематики. По словам Путина удалось не только практически полностью восстановить прежний уровень российско-турецкого сотрудничества, но и увеличить объем торговли между странами на 36%.
В этот момент российскому президенту сообщили, что не синхронного перевода.
«Нет перевода? Что у нас с переводом?», – поинтересовался Путин.
После этого российский президент предложил переводчику пройти к микрофону.
«Нет перевода? Тогда, может быть, напрямую будет переводить, так будет проще», – сказал он, пригласив переводчика к микрофону.