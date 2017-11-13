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Общество
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Политика
Совместное заявление Путина и Эрдогана едва не было сорвано из-за отсутствия перевода
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    Совместное заявление Путина и Эрдогана едва не было сорвано из-за отсутствия перевода

    22:57  13 Ноября 2017
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    Совместное заявление Путина и Эрдогана едва не было сорвано из-за отсутствия перевода

    Сочи, 13 ноября. Заявление для прессы по итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана началось с заминки из-за отсутствия синхронного перевода. Инцидент разрешился после того, как Путин пригласил переводчика к микрофону.

    Путин начала свое выступление с заявление о том, что обоим лидерам удалось обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, а также ряд вопросов, касающихся сирийской проблематики. По словам Путина удалось не только практически полностью восстановить прежний уровень российско-турецкого сотрудничества, но и увеличить объем торговли между странами на 36%.

    В этот момент российскому президенту сообщили, что не синхронного перевода.

    «Нет перевода? Что у нас с переводом?», – поинтересовался Путин.

    После этого российский президент предложил переводчику пройти к микрофону.

    «Нет перевода? Тогда, может быть, напрямую будет переводить, так будет проще»,  – сказал он, пригласив переводчика к микрофону.

     

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #путин #эрдоган #заявление #перевод
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