Совместное заявление Путина и Эрдогана едва не было сорвано из-за отсутствия перевода

Сочи, 13 ноября. Заявление для прессы по итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана началось с заминки из-за отсутствия синхронного перевода. Инцидент разрешился после того, как Путин пригласил переводчика к микрофону.

Путин начала свое выступление с заявление о том, что обоим лидерам удалось обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, а также ряд вопросов, касающихся сирийской проблематики. По словам Путина удалось не только практически полностью восстановить прежний уровень российско-турецкого сотрудничества, но и увеличить объем торговли между странами на 36%.

В этот момент российскому президенту сообщили, что не синхронного перевода.

«Нет перевода? Что у нас с переводом?», – поинтересовался Путин.

После этого российский президент предложил переводчику пройти к микрофону.