ФАС проверит информацию о возможном подорожании шампанского перед Новым годом

Москва, 13 ноября. Федеральная антимонопольная служба проверит информацию о возможном росте цен на шампанское перед Новым годом. Об этом сообщает контрольно-финансовое управление ФАС.

Ранее газета «Известия» сообщала, что цены на шампанское и игристые вина перед праздниками в России вырастут на 10-15%. В качестве одной из причин готовящегося повышения цен назывался неурожай винограда во Франции.

«ФАС России планирует провести проверку этой информации на предмет наличия признаков нарушений антимонопольного законодательства», — заявило ведомство.

Позже виноделы опровергли сообщения о готовящемся подорожании шампанского.