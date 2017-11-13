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Общество
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Общество
ФАС проверит информацию о возможном подорожании шампанского перед Новым годом
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    ФАС проверит информацию о возможном подорожании шампанского перед Новым годом

    22:41  13 Ноября 2017
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    ФАС проверит информацию о возможном подорожании шампанского перед Новым годом

    Москва, 13 ноября. Федеральная антимонопольная служба проверит информацию о возможном росте цен на шампанское перед Новым годом. Об этом сообщает контрольно-финансовое управление ФАС.

    Ранее газета «Известия» сообщала, что цены на шампанское и игристые вина перед праздниками в России вырастут на 10-15%. В качестве одной из причин готовящегося повышения цен назывался неурожай винограда во Франции.

    «ФАС России планирует провести проверку этой информации на предмет наличия признаков нарушений антимонопольного законодательства», — заявило ведомство.

    Позже виноделы опровергли сообщения о готовящемся подорожании шампанского.

     

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #фас #шампанское #сговор #повышение #цен
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