Северная Корея максимально упростила получение виз для туристов из России

Москва, 13 ноября. Северная Корея ускорила процесс выдачи виз российским туристам. На рассмотрение заявок теперь должно уходить не более двух дней.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на туристическую компанию NKorean, срок рассмотрения заявок на посещение КНДР в новогодние праздники может занять всего один — два дня. В компании напомнили, что год назад этот срок равнялся 20 дням.

Отмечается, что за девять месяцев текущего года спрос на поездки в Северную Корею вырос у российских туристов в два раза.

Отметим, как сообщала «Газета.ру», ранее президент США Дональд Трамп заявил, что надеется стать друзьями с лидером КНДР Ким Чен Ыном, несмотря на оскорбления с его стороны.