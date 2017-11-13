Названа предположительная причина смерти актрисы Веры Вельяминовой

Санкт-Петребург, 13 ноября. Заслуженная артистка России и звезда Александринского театра Вера Вельяминова скончалась в это воскресенье в Санкт-Петербурге на 92-году жизни. Как сообщается, смерть актрисы наступила по естественным причинам.

Вельяминова проработала в Александринском театре около 65 лет. Ее первой ролью в театре стала роль юной цыганки в спектакле «Живой труп» по произведению Льва Толстого.

«На 92-м году жизни 12 ноября скончалась заслуженная артистка России Вера Николаевна Вельяминова. В труппу Ленинградского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Вера Вельяминова была принята в 1952 году и 65 лет посвятила служению Александринской сцене», – сообщила пресс-служба театра.

Вельяминова сыграла более 80 различных ролей в театре. Она родилась в Ленинграде, пережила блокаду, являлась кавалером медали «За оборону Ленинграда».