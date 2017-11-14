Сирия новости 14 ноября 07.00: «Хайят Тахрир аш-Шам» пополняется новыми группировками; ВС Турции вошли в Африн

Сирия, 14 ноября. «Хайят Тахрир аш-Шам» пополняется новыми группировками; САА освобождает районы на севере Хамы; ВС Турции вошли в Африн. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободили деревню Аль-Хасанави и несколько высот к западу от города Итрия в провинции Хама.

«Исламское государство»: отступило в район деревень Багдади, Фалит и Сабха.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: принял в свой состав группировку «Аджнад аль-Шам» .

«Демократические силы Сирии» (SDF): заняли населенный пункт Аль-Бусейра в Дейр эз-Зор.

ВС Турции: вошли в курдский город Африн.

Провинция Дамаск

Как сообщает сирийское информационное агентство SANA, Министерство иностранных дел Сирии направило генеральному секретарю Организации Объединенных Наций и председателю Совбеза ООН официальное письмо, в котором осудило авиаудары международной коалиции, возглавляемой США по населенному пункту Аль-Дувайджи в провинции Дейр-эз-Зор. Официальный Дамаск видит целью подобных действий американской коалиции — воспрепятствование продвижению правительственных войск и ликвидации террористов.

Провинция Алеппо

По данным сирийского информационного агентства Hawar News Agency (ANHA), турецкие войска вошли в курдский город Африн в районе Раджу, где разворачивают свои позиции для готовящейся переброски тяжелого вооружения. Также сообщаются о попытках ВС Турции атаковать курдские вооруженные формирования с использованием стрелкового оружия.

Напомним, накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-конференции заявил, что не может игнорировать угрозу, исходящую от Африна, и турецкая стороны решительно настроена «предпринять нужные шаги».

Провинция Дейр-эз-Зор

По информации сирийского издания «Касьюн», после того, как курдские вооруженные формирования выбили боевиков «Исламского государства»1 из населенного пункта Аль-Бусейра, террористы были вынуждены отступить в район деревень Багдади, Фалит и Сабха.

Как сообщает источник в Twitter (@AEJKhalil), боевики стягивают свои силы в район населенного пункта Абу-Хаммам, где пытаются восстановить боеготовность своих отрядов, вооружения и военной техники и не допустить дальнейшего продвижения сирийских войск в сторону населенных пунктов Хараедж и Хаджин. Отмечается, что для этих целей боевики могут готовить заминированные автомобили и смертников.

Сирийская армия совместно с силами союзников продолжает зачистку города Абу-Кемаль от боевиков ИГ1. Однако, как предполагает военный источник в Telegram (@ Ebaa_Agency), отряды «Исламского государства» в этом районе могут провести контрнаступление и вернуть контроль над городом, чтобы потом войти в состав действующих при поддержке США «Демократических сил Сирии» и обеспечить вход в город проамериканским группировкам боевиков.

Провинция Идлиб

Представители группировки «Аджнад аль-Шам» в своем аккаунте в социальной сети Twitter, заявили о вхождении в террористический альянс «Джебхат ан-Нусры»1 «Хайят Тахрир аш-Шам».

Напомним, боевики «Аджнад аль-Шам» ранее участвовали в активных боестолкновениях с правительственной армией Сирии в на западе Алеппо, на севере Хамы и в Идлибе. В конце октября также появилась информация о том, что к «Хайят Тахрир аш-Шам» примкнули «Центральная Дивизия» ССА, «Файлак аш-Шам», и «Джейш аль-Изза».

Провинция Хама

Как сообщает иранское информационное агентство Mehr, сирийская армия освободила от террористов деревню Аль-Хасанави и несколько высот к западу от города Итрия на северо-востоке провинции. Отмечается, что боевиками была предпринята попытка контратаки, но та была успешно отражена подразделениями САА.

Правительство Башара Асада договорилось с лидерами группировок вооруженной оппозиции об открытии пропускного пункта в провинции, об этом сообщает ливанское информагентство Al Masdar News. Отмечается, что пропускной пункт будет связывать территории, подконтрольные официальному Дамаску, и территории, подконтрольные боевикам оппозиции. Теперь трасса Хама – Мурек – Хан-Шейхун будет доступна для возобновления транзитных грузовых перевозок и перемещения мирных жителей.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)