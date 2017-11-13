Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Комитет по защите журналистов назвал «плохой идеей» действия США в отношении RT
Новости Сирии
Эрдоган отметил возможность политического урегулирования в Сирии после встречи с Путиным
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Эрдоган отметил возможность политического урегулирования в Сирии после встречи с Путиным

    22:10  13 Ноября 2017  /обновлено: 22:26  13 Ноября 2017
    483

    Эрдоган отметил возможность политического урегулирования в Сирии после встречи с Путиным

    Сочи, 13 ноября. После переговоров с президентом России Владимиром Путиным глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил журналистам, что появились основания для достижения политического урегулирования в Сирии.

    На брифинге по итогам переговоров с российским президентом Эрдоган сообщил журналистам, что обе стороны пришли к согласию о том, что сейчас появилась почва, когда можно сосредоточиться на политическом разрешении вопроса.

    Эрдоган отметил возможность политического урегулирования в Сирии после встречи с Путиным

    При этом он добавил, что в Анкаре придают особое значение совместному заявлению Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, сделанному во Вьетнаме на саммете АТЭС.

    Как сообщил журналистам Путин, на встрече он проинформировал Эрдогана о том, что на саммите АТЭС было одобрено совместное с главой Белого дома заявление, «в котором отразили основные подходы к ситуации в Сирии».

    Автор: Олеся Волкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #сирия #турция #эрдоган #сочи
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин заявил о полном восстановлении отношений России и Турции

        Путин заявил о полном восстановлении отношений России и Турции

        17:24   13 Ноября 2017
        815
        В Совфеде объяснили вторжение украинского дрона попыткой втянуть Россию в войну

        В Совфеде объяснили вторжение украинского дрона попыткой втянуть Россию в войну

        14:41   13 Ноября 2017
        2164
        Семья Задорнова сообщила дату похорон сатирика в Латвии

        Семья Задорнова сообщила дату похорон сатирика в Латвии

        13:49   13 Ноября 2017
        982
        Мутко отреагировал на заявление журналиста ARD по РУСАДА

        Мутко отреагировал на заявление журналиста ARD по РУСАДА

        11:14   13 Ноября 2017
        1202