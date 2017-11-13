Эрдоган отметил возможность политического урегулирования в Сирии после встречи с Путиным

Сочи, 13 ноября. После переговоров с президентом России Владимиром Путиным глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил журналистам, что появились основания для достижения политического урегулирования в Сирии.

На брифинге по итогам переговоров с российским президентом Эрдоган сообщил журналистам, что обе стороны пришли к согласию о том, что сейчас появилась почва, когда можно сосредоточиться на политическом разрешении вопроса.

При этом он добавил, что в Анкаре придают особое значение совместному заявлению Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, сделанному во Вьетнаме на саммете АТЭС.

Как сообщил журналистам Путин, на встрече он проинформировал Эрдогана о том, что на саммите АТЭС было одобрено совместное с главой Белого дома заявление, «в котором отразили основные подходы к ситуации в Сирии».