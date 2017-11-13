Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Комитет по защите журналистов назвал «плохой идеей» действия США в отношении RT
Новости Сирии
Эрдоган: Зоны деэскалации снизили уровень насилия в Сирии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Эрдоган: Зоны деэскалации снизили уровень насилия в Сирии

    22:05  13 Ноября 2017  /обновлено: 22:50  13 Ноября 2017
    458

    Эрдоган: Зоны деэскалации снизили уровень насилия в Сирии

    Сочи, 13 ноября.  Переговоры в Астане и установление зон деэскалации внесли вклад в снижение насилия в Сирии. Такое мнение высказал президент Турции  Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи.

    На брифинге по итогам переговоров с Путиным Эрдоган сообщил журналистам, что сторонам удалось обсудить региональные и международные вопросы. Особое внимание было уделено теме последних событий в Сирии. 

    «Мы считаем, что астанинские встречи и зоны деэскалации внесли определенный вклад в снижение насилия в этом регионе, — заявил Эрдоган.

    Эрдоган: Зоны деэскалации снизили уровень насилия в Сирии

    С января 2017 года в Астане проходят переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования. По итогам шестого раунда встречи 14-16 сентября было объявлено о создании четырех зон деэскалации в Сирии. 

    Владимир Путин. Биография.

    Автор: Олеся Волкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин заявил о полном восстановлении отношений России и Турции

        Путин заявил о полном восстановлении отношений России и Турции

        17:24   13 Ноября 2017
        815
        В Совфеде объяснили вторжение украинского дрона попыткой втянуть Россию в войну

        В Совфеде объяснили вторжение украинского дрона попыткой втянуть Россию в войну

        14:41   13 Ноября 2017
        2164
        Семья Задорнова сообщила дату похорон сатирика в Латвии

        Семья Задорнова сообщила дату похорон сатирика в Латвии

        13:49   13 Ноября 2017
        982
        Мутко отреагировал на заявление журналиста ARD по РУСАДА

        Мутко отреагировал на заявление журналиста ARD по РУСАДА

        11:14   13 Ноября 2017
        1202