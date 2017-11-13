Эрдоган: Зоны деэскалации снизили уровень насилия в Сирии

Сочи, 13 ноября. Переговоры в Астане и установление зон деэскалации внесли вклад в снижение насилия в Сирии. Такое мнение высказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи.

На брифинге по итогам переговоров с Путиным Эрдоган сообщил журналистам, что сторонам удалось обсудить региональные и международные вопросы. Особое внимание было уделено теме последних событий в Сирии.

«Мы считаем, что астанинские встречи и зоны деэскалации внесли определенный вклад в снижение насилия в этом регионе, — заявил Эрдоган.

С января 2017 года в Астане проходят переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования. По итогам шестого раунда встречи 14-16 сентября было объявлено о создании четырех зон деэскалации в Сирии.

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