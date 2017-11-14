Сирия итоги за сутки на 14 ноября 06.00: ВКС РФ уничтожили штаб и ряд террористов ИГ в Дейр-эз-Зоре, в Ракке при взрыве мины ИГ погибло 13 человек

Сирия, 14 ноября. ВКС РФ уничтожили штаб и несколько террористов ИГ1 в Дейр-эз-Зоре, в Ракке при взрыве мины ИГ погибло 13 мирных жителей, 25 боевиков сдались САА в Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по «Ан-Нусре» в Алеппо, Идлибе и Хаме, уничтожили штаб ИГ и нескольких террористов в Дейр-эз-Зоре.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атакуют позиции «Файлак ар-Рахман» в Дамаске, уничтожили троих командиров ИГ в Абу Кемале, при поддержке ВКС РФ зачищают от «Ан-Нусры» территории Хамы.

«Исламское государство»: несет потери в Дейр-эз-Зоре, угрожает казнью жителям Абу Кемаля.

«Тахрир аш-Шам»: ведет бои с «Нур ад-Дин аз-Зенки» в Алеппо, потеряла поддержку «Аджнад аш-Шам», теряет позиции в Хаме.

«Файлак ар-Рахман»: обстреливает позиции САА в Восточной Гуте.

Курды: захватили дома мирных жителей Дейр-эз-Зора, ограбили и подожгли несколько домов в Ракке, потеряли пятерых бойцов в Хасаке.

Провинция Дамаск

Боевики радикальной оппозиции вели ракетный обстрел района Аз-Заблатани Восточной Гуты Дамаска. Об этом сообщало Almanar News. Также, по данным информационного агентства, в районе Джеруд Восточного Каламуна прогремел взрыв. В результате инцидента пострадало 15 человек.

Сирийская арабская армия (САА) перешла в наступление на позиции радикальной группировки «Файлак ар-Рахман» в районах Джобар и Айн Тарма, писало информационное агентство Damascus Now на своей странице в Facebook (@dimashq.now). В течение дня Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) фиксировал взаимные перестрелки сторон в Восточной Гуте. По данным правозащитной организации, «Файлак ар-Рахман» несет потери в живой силе, однако точных данных о количестве нейтрализованных боевиков нет.

Позже местный источник в Twitter (@amjadalagha2) писал, что в результате перестрелки между правительственными силами и группировкой «Файлак ар-Рахман» в Джобаре был уничтожен радикальный исламист Бассам Имад Искандар.

Источник в социальной сети Twitter (@Ghouta_GMC) передавал, что правительственные войска вели артиллерийский обстрел зон дислокации боевиков недалеко от Харасты. Ghouta Media Center сообщал в своем Twitter-аккаунте (@Ghouta_GMC), что Сирийская арабская армия (САА) обстреляла зоны дислокации группировок радикальной оппозиции в районе населенного пункта Дума. Также правительственные войска нанесли удары по позициям боевиков в районе деревни Нашабие, писал источник в Twitter (@Ghouta_GMC).

Боевики вновь открыли огонь по сирийской столице. Информационное агентство Damascus Now передавало на своей странице в Facebook (@dimashq.now), что к югу от Дамаска отмечались перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными антиправительственными формированиями.

Провинция Алеппо

В начале дня на востоке Алеппо сдетонировало взрывное устройство, заложенное террористами «Исламского государства», передавало Almanar News. Взрыв произошел недалеко от населенного пункта Аль-Баб. В результате инцидента был ранен ребенок.

В районе Аль-Забдия административного центра провинции был обнаружен склад оружия и боеприпасов, писало информационное агентство Almanar News.

На западе региона продолжились ожесточенные бои между группировками «Тахрир аш-Шам» и «Нур ад-Дин аз-Зенки». По данным информагентства Almanar News, в эпицентре противостояния находился населенный пункт Кафр Батна. Позже поступила информация, что радикалы «Нур ад-Дин аз-Зенки» проводят массовые аресты боевиков вооруженной оппозиции, не согласных сражаться на стороне группировки против «Тахрир аш-Шам». Об этом писал военный Telegram-канал (@SRNN2011).

ВВС Сирии совместно с ВКС РФ нанесли удары по зонам дислокации радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры» на юге провинции Алеппо. О боевых вылетах союзников сообщал Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). Сирийская арабская армия (САА) атаковала позиции радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам». Военный Telegram-канал (@SRNN2011) сообщал, что боестолкновения между правительственными войсками и сторонникам «Джебхат ан-Нусры» отмечались в окрестностях города Ханасер.

В деревне Анжара исламисты «Ан-Нусры» убили мирного жителя без объяснения причин. О расправе писало информационное агентство Almanar News.

25 боевиков радикальной оппозиции сдались Сирийской арабской армии (САА) в провинции Алеппо. Информационное агентство Al-Masdar News писало, что переговоры с бывшими повстанцами велись при участии российского Центра по примирению враждующих сторон.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационное агентство Almanar News передавало, что жители захваченных Демократическими силами Сирии (SDF) населенных пунктов провинции Дейр-эз-Зор не могут вернуться в свои дома. Так, в деревне Абу аль-Нитл ряд жилых зданий занят бойцами курдского ополчения под штабы. Хозяева помещений вынуждены искать новое жилье.

В районе сирийско-иракской границы продолжилась военная операция по зачистке от ИГИЛ1 города Абу Кемаль. Сирийская арабская армия (САА) при поддержке союзников атаковала зоны дислокации террористов «Исламского государства» на территории населенного пункта. Mehrnews передавало, что в результате одного из наступлений правительственных сил было уничтожено три полевых командира ИГ. Сразу после этого источник в Twitter (@ FreeEuphrates) опубликовал заявление ИГИЛ, в котором террористы объявили, что мирные жители, которые попытаются сбежать из Абу Кемаля, будут немедленно казнены.

ВКС РФ нанесли ряд ударов по зонам дислокации террористов «Исламского государства» в окрестностях Абу Кемаля, передавало информационное агентство Damascus Now на своей странице в Twitter (@now_damascus). В результате авиаударов российских летчиков был уничтожен штаб ИГИЛ, а также несколько террористов, в том числе полевой командир.

Бойцы Демократических сил Сирии (SDF) продолжили захватывать территории провинции Дейр-эз-Зор. Военный источник в социальной сети Twitter (@markito0171) передавал, что бойцы курдского ополчения установили контроль над поселением Зир. По данным другого Twitter-канала (@Deirfree), «демократическая армия» захватила населенный пункт Аш Шахиль.

Провинция Идлиб

Боевики группировки «Аджнад аш-Шам» выступили против инициативы своего лидера по присоединению к радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам», подконтрольной «Джебхат ан-Нусре». Smart News Agency писало, что участники вооруженного формирования приняли решение сменить командира и опровергли сообщения о вступлении в ряды «Ан-Нусры».

В административном центре провинции прогремел взрыв. Местный источник в социальной сети Twitter (@HalabTodayTV) передавал, что около одной из заправок Идлиба сдетонировало взрывное устройство, заложенное в автомобиль. По данным автора публикации, несколько мирных жителей города получили ранения.

Al-Masdar News сообщило, что ВКС РФ нанесли более 20 ракетно-бомбовых ударов по позициям боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 в провинции Идлиб. Отмечается, что российская авиация обеспечивает продвижение Сирийской арабской армии (САА) к аэропорту Абу-Духур.

Провинция Ракка

Бойцы Демократических сил Сирии (SDF) ограбили несколько домов в районах Аль-Баду и Ат-Тавасия города Ракка. По данным Almanar News, после изъятия всех ценных вещей курды подожгли опустошенные дома мирных жителей административного центра провинции.

13 мирных жителей административного центра провинции Ракка погибли при взрыве мины, заложенной в одном из кварталов города террористами «Исламского государства». Об инциденте сообщил военный источник в социальной сети Twitter (@markito0171). Напомним, разминированием города занимаются Демократические силы Сирии (SDF). Когда работы по зачистке населенного пункта только начинались, бойцы курдского ополчения оградили город десятком блокпостов, чтобы не допустить стихийного возвращения мирных жителей. Стоит отметить, что сегодня взрыв произошел в объявленном безопасным районе Ракки.

Еще один взрыв прогремел в районе Ат-Тавасия, писал источник в Twitter (@soheb1199). В результате инцидента SDF потеряли несколько бойцов погибшими и раненными.

Курдская милиция начала масштабные задержания жителей города Мансур для дальнейшей принудительной мобилизации в ряды Демократических сил Сирии (SDF). Об арестах курдскими бойцами мирного населения провинции Ракка писало информационное агентство Almanar News.

Провинция Хама

На северо-западе провинции Хама был зафиксирован ракетный обстрел мирного поселения Мхарде со стороны радикальных вооруженных группировок. Об атаке боевиков писало информационное агентство Almanar News.

Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ продолжила зачищать от исламистов «Джебхат ан-Нусры» населенные пункты в северо-восточной части Хамы. Правительственные войска выбили боевиков «Тахрир аш-Шам» из населенного пункта Абу аль-Гар. Telegram-канал (@SRNN2011) передавал, что ожесточенные бои фиксировались недалеко от поселения Рабия. Также армия САР при поддержке ВКС РФ отбила у радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры» населенный пункт Дума. Об этом писал местный источник в своем микроблоге в Twitter (@watanisy). Кампанию по освобождению региона от радикальных исламистов «Ан-Нусры» поддерживает российская авиация. Как писало в Twitter (@now_damascus) информационное агентство Damascus Now, ВКС РФ совместно с ВВС Сирии бомбили укрепрайоны сторонников «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях населенного пункта Рахаджан.

Солдаты сирийской армии обнаружили склад оружия и боеприпасов террористов «Исламского государства» во время рейда в окрестностях Акербата. Об этом сообщил военный источник в социальной сети Twitter (@Newsmonitor7).

Провинция Хасака

В провинции Хасака продолжились бои между Демократическими силами Сирии (SDF) и «Исламским государством»1 за контроль над поселением Маркада. Подконтрольное террористам информагентство «Аль-Амак» передавало, что в результате атаки ИГИЛ на позиции курдских отрядов ополчения к северу от населенного пункта убито пять бойцов SDF.

Ранее члены командования «демократической армии» пытались договориться с террористами ИГИЛ об их мирном выходе из города. После того, как курдам не удалось убедить ИГИЛовцев добровольно сдать свои позиции в Маркаде, ВВС международной коалиции во главе с США начали наносить удары по населенному пункту, в том числе по мирным кварталам.

Ирак

Представители армии Ирака заявили о начале военной операции по обнаружению и ликвидации спящих ячеек «Исламского государства» в районе Аль-Азим на севере провинции Дияла. Об этом сообщило информационное агентство Almanar News. Одновременно с этим Alsumaria News писало, что в районе Аль-Бужима ВВС Ирака уничтожили трех террористов «Исламского государства».

Сирийская авиация нанесла удар по автомобилю «Исламского государства», двигавшемуся в районе границы между провинциями Салах эд-Дин и Дияла, передавало Alsumaria News. В результате воздушной атаки ВВС Ирака уничтожили двух террористов ИГИЛ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)