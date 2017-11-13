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Никто не говорит Путину «нет»: Дик Адвокат рассказал, почему он остался в «Зените»
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    Никто не говорит Путину «нет»: Дик Адвокат рассказал, почему он остался в «Зените»

    22:00  13 Ноября 2017
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    Никто не говорит Путину «нет»: Дик Адвокат рассказал, почему он остался в «Зените»

    Санкт-Петербург, 13 ноября. Бывший главный тренер «Зенита» Дик Адвокат заявил, что именно президент РФ Владимир Путин в свое время удержал его от того, чтобы оставить петербургский футбольный клуб.

    По его словам, в 2008 году он договорился с Футбольной федерацией Австралии, однако Путин, который в то время занимал пост премьер-министра РФ, будучи большим фанатом «Зенита», отговорил Адвоката.

    Никто не говорит Путину «нет»: Дик Адвокат рассказал, почему он остался в «Зените»

    «Путин пригласил меня к себе в 2008 году. Ему хотелось со мной поговорить, но время приглашения было неудобным, поскольку оно пересекалось с матчем за Суперкубок России. Но разве можно было отказаться? Никто не говорит Путину «нет», — цитирует Адвоката портал AD.

    Напомним, что нидерландский футбольный тренер Дик Адвокат возглавлял петербургский «Зенит» в 2006-2009 годах. Кроме того, он был главным тренером российской национальной сборной в 2010 -2012 годах.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #путин #зенит #дик адвокат
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