Никто не говорит Путину «нет»: Дик Адвокат рассказал, почему он остался в «Зените»

Санкт-Петербург, 13 ноября. Бывший главный тренер «Зенита» Дик Адвокат заявил, что именно президент РФ Владимир Путин в свое время удержал его от того, чтобы оставить петербургский футбольный клуб.

По его словам, в 2008 году он договорился с Футбольной федерацией Австралии, однако Путин, который в то время занимал пост премьер-министра РФ, будучи большим фанатом «Зенита», отговорил Адвоката.

«Путин пригласил меня к себе в 2008 году. Ему хотелось со мной поговорить, но время приглашения было неудобным, поскольку оно пересекалось с матчем за Суперкубок России. Но разве можно было отказаться? Никто не говорит Путину «нет», — цитирует Адвоката портал AD.

Напомним, что нидерландский футбольный тренер Дик Адвокат возглавлял петербургский «Зенит» в 2006-2009 годах. Кроме того, он был главным тренером российской национальной сборной в 2010 -2012 годах.