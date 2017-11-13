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Общество
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Политика
Путин отметил возникновение в Сирии благоприятных условий для межсирийского диалога
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    Путин отметил возникновение в Сирии благоприятных условий для межсирийского диалога

    21:49  13 Ноября 2017  /обновлено: 23:10  13 Ноября 2017
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    Путин отметил возникновение в Сирии благоприятных условий для межсирийского диалога

    Сочи, 13 ноября. Уровень насилия в Сирии заметно снизился, отметил российский президент Владимир Путин по итогам встречи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Также он отметил, что в САР создаются благоприятные условия для межсирийского диалога.

    Снижение уровня насилия в Сирии создает благоприятные условия для продолжения межсирийского диалога, отметил Путин.

    «Уровень насилия, безусловно, снизился, создаются благоприятные условия для продвижения межсирийского диалога под эгидой ООН», — приводит его слова газета «Известия».

    Кроме того, российский и турецкий лидеры согласились, что необходимо и дальше наращивать усилия для того, чтобы нормализовать обстановку с Сирии. Кроме того, Путин отметил успехи обеих в борьбе с терроризмом.

    Автор: Антон Зарубин
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    #путин #сирия #эрдоган
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