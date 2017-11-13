Путин отметил возникновение в Сирии благоприятных условий для межсирийского диалога

Сочи, 13 ноября. Уровень насилия в Сирии заметно снизился, отметил российский президент Владимир Путин по итогам встречи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Также он отметил, что в САР создаются благоприятные условия для межсирийского диалога.

Снижение уровня насилия в Сирии создает благоприятные условия для продолжения межсирийского диалога, отметил Путин.

«Уровень насилия, безусловно, снизился, создаются благоприятные условия для продвижения межсирийского диалога под эгидой ООН», — приводит его слова газета «Известия».

Кроме того, российский и турецкий лидеры согласились, что необходимо и дальше наращивать усилия для того, чтобы нормализовать обстановку с Сирии. Кроме того, Путин отметил успехи обеих в борьбе с терроризмом.