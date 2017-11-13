Путин призвал наращивать усилия по долгосрочной стабилизации в Сирии
Сочи, 13 ноября. Президент России Владимир Путин по итогам встречи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом призвал к наращиванию усилий по долгосрочной стабилизации в Сирии, в первую очередь – в плане политического урегулирования.
Путин отметил, что, прежде всего, нужно добиваться долгосрочной стабилизации ситуации в Сирии с упором на политическое урегулирование в регионе.
«На фоне достигнутых успехов в борьбе с террористами мы с господином президентом солидарны в том, что необходимо наращивать усилия по обеспечению долгосрочной нормализации в этой стране, прежде всего по продвижению процесса политического урегулирования и содействия сирийцам в постконфликтном восстановлении», — заявил Путин по итогам переговоров с Эрдоганом в Сочи.