Путин призвал наращивать усилия по долгосрочной стабилизации в Сирии

Сочи, 13 ноября. Президент России Владимир Путин по итогам встречи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом призвал к наращиванию усилий по долгосрочной стабилизации в Сирии, в первую очередь – в плане политического урегулирования.

Путин отметил, что, прежде всего, нужно добиваться долгосрочной стабилизации ситуации в Сирии с упором на политическое урегулирование в регионе.