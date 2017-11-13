Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Комитет по защите журналистов назвал «плохой идеей» действия США в отношении RT
Политика
Путин призвал наращивать усилия по долгосрочной стабилизации в Сирии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин призвал наращивать усилия по долгосрочной стабилизации в Сирии

    21:46  13 Ноября 2017  /обновлено: 23:05  13 Ноября 2017
    87

    Путин призвал наращивать усилия по долгосрочной стабилизации в Сирии

    Сочи, 13 ноября. Президент России Владимир Путин по итогам встречи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом призвал к наращиванию усилий по долгосрочной стабилизации в Сирии, в первую очередь – в плане политического урегулирования.

    Путин отметил, что, прежде всего, нужно добиваться долгосрочной стабилизации ситуации в Сирии с упором на политическое урегулирование в регионе.

    «На фоне достигнутых успехов в борьбе с террористами мы с господином президентом солидарны в том, что необходимо наращивать усилия по обеспечению долгосрочной нормализации в этой стране, прежде всего по продвижению процесса политического урегулирования и содействия сирийцам в постконфликтном восстановлении», — заявил Путин по итогам переговоров с Эрдоганом в Сочи.

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #сирия #эрдоган #усилия
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин призвал наращивать усилия по долгосрочной стабилизации в Сирии

        Путин призвал наращивать усилия по долгосрочной стабилизации в Сирии

        21:46   13 Ноября 2017
        87
        Путин заявил о полном восстановлении отношений России и Турции

        Путин заявил о полном восстановлении отношений России и Турции

        17:24   13 Ноября 2017
        815
        В Совфеде объяснили вторжение украинского дрона попыткой втянуть Россию в войну

        В Совфеде объяснили вторжение украинского дрона попыткой втянуть Россию в войну

        14:41   13 Ноября 2017
        2164
        Семья Задорнова сообщила дату похорон сатирика в Латвии

        Семья Задорнова сообщила дату похорон сатирика в Латвии

        13:49   13 Ноября 2017
        982