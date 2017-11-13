Путин проинформировал Эрдогана о совместном заявлении РФ и США по Сирии

Москва, 13 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о том, что он проинформировал главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о совместном заявлении Москвы и Вашингтона, которое посвящено ситуации на территории Сирийской Арабской Республики.

По словам российского лидера, совместное заявление президентов было одобрено во время саммита АТЭС, который прошел в Дананге.

«Я проинформировал господина президента о том, что на саммите АТЭС в Дананге мы с президентом Соединенных Штатов одобрили совместное заявление, в котором отразили основные подходы к ситуации в Сирии», — рассказал президент России Владимир Путин.

Напомним, в субботу президент России Владимир Путин со своим американским коллегой Дональдом Трампом одобрил заявление, касающееся ситуации в Сирии. Заявление согласовали глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров и госсекретарь Рекс Тиллерсон.