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Общество
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Политика
Путин проинформировал Эрдогана о совместном заявлении РФ и США по Сирии
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    Путин проинформировал Эрдогана о совместном заявлении РФ и США по Сирии

    21:44  13 Ноября 2017  /обновлено: 22:28  13 Ноября 2017
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    Путин проинформировал Эрдогана о совместном заявлении РФ и США по Сирии

    Москва, 13 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о том, что он проинформировал главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о совместном заявлении Москвы и Вашингтона, которое посвящено ситуации на территории Сирийской Арабской Республики.

    По словам российского лидера, совместное заявление президентов было одобрено во время саммита АТЭС, который прошел в Дананге.

    «Я проинформировал господина президента о том, что на саммите АТЭС в Дананге мы с президентом Соединенных Штатов одобрили совместное заявление, в котором отразили основные подходы к ситуации в Сирии», — рассказал президент России Владимир Путин.

    Напомним, в субботу президент России Владимир Путин со своим американским коллегой Дональдом Трампом одобрил заявление, касающееся ситуации в Сирии. Заявление согласовали глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров и госсекретарь Рекс Тиллерсон.

    Автор: Алексей Громов
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