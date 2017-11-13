Сирия новости 13 ноября 22.30: ВКС РФ бомбят позиции «Ан-Нусры» в Идлибе, ИГ угрожает казнью жителям Абу Кемаля за попытки бежать из города

Сирия, 13 ноября. ВКС РФ наносят удары по позициям «Тахрир аш-Шам» в Идлибе, ИГ1 угрожает мирным сирийцам казнью за попытки бежать из Абу Кемаля, боевики «Ан-Нусры» убили мирного жителя Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли удары по позициям «Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске, атакуют «Ан-Нусру» в Алеппо, противостоят ИГ в Абу Кемале.

«Исламское государство»: угрожает казнью жителям Абу Кемаля.

«Тахрир аш-Шам»: противостоит «Нур ад-Диз аз-Зенки» в Алеппо.

Провинция Дамаск

Боевики вновь открыли огонь по сирийской столице. Информационное агентство Damascus Now передает на своей странице в Facebook (@dimashq.now), что к югу от Дамаска отмечаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными антиправительственными формированиями.

Артиллерия армии САР наносит удары по зонам дислокации вооруженных группировок в западной части провинции Дамаск. Об этом сообщает военный источник в социальной сети Twitter (@aaaaa111eeeee1). Также правительственные войска ведут артобстрел позиций боевиков в районе деревни Нашабие, пишет источник в Twitter (@Ghouta_GMC).

Провинция Алеппо

Сирийская арабская армия (САА) продолжает атаковать позиции радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам» в провинции Алеппо. Военный Telegram-канал (@SRNN2011) сообщает, что боестолкновения между правительственными войсками и сторонникам «Джебхат ан-Нусры» отмечаются в окрестностях города Ханасер.

На западе региона боевики группировки «Нур ад-Дин аз-Зенки» атаковали позиции радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам», передает один из источников в Telegram (@SRNN2011). По данным автора публикации, в эпицентре противостояния находится поселение Кафр Тейн.

В деревне Анжара исламисты «Ан-Нусры» убили мирного жителя без объяснения причин. О расправе сообщает информационное агентство Almanar News.

Провинция Дейр-эз-Зор

Террористы «Исламского государства»1 заявили, что мирные жители, которые попытаются сбежать из Абу Кемаля, будут немедленно казнены. Сообщение радикальных исламистов опубликовал источник в социальной сети Twitter (@ FreeEuphrates). Напомним, стратегически важный город, расположенный на границе Сирии и Ирака был освобожден правительственными войсками несколько дней назад. Сейчас сирийская армия ведет зачистку поселения от оставшихся террористов «Исламского государства». Ранее сообщалось, что в результате одного из последних наступлений правительственных сил на позиции ИГИЛ1 было уничтожено три полевых командира террористической организации.

Провинция Идлиб

В Идлибе прогремел взрыв. Местный источник в социальной сети Twitter (@HalabTodayTV) передает, что около одной из заправок в административном центре провинции сдетонировало взрывное устройство, заложенное в автомобиле. По данным автора публикации, несколько мирных жителей города получили ранения.

Al-Masdar News сообщает, что ВКС РФ нанесли более 20 ракетно-бомбовых ударов по позициям боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 в провинции Идлиб. Отмечается, что российская авиация обеспечивает продвижение Сирийской арабской армии (САА) к аэропорту Абу-Духур.

Ирак

Представители армии Ирака заявили о начале военной операции по обнаружению и ликвидации спящих ячеек «Исламского государства» в районе Аль-Азим на севере провинции Дияла. Об этом сообщает информационное агентство Almanar News. Одновременно с этим Alsumaria News пишет, что в районе Аль-Бужима ВВС Ирака уничтожили трех террористов «Исламского государства».

Сирийская авиация нанесла удар по автомобилю «Исламского государства», двигавшемуся в районе границы между провинциями Салах эд-Дин и Дияла, передает Alsumaria News. В результате воздушной атаки были уничтожены два террориста ИГИЛ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)