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Общество
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Сирия новости 13 ноября 22.30: ВКС РФ бомбят позиции «Ан-Нусры» в Идлибе, ИГ угрожает казнью жителям Абу Кемаля за попытки бежать из города
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    Сирия новости 13 ноября 22.30: ВКС РФ бомбят позиции «Ан-Нусры» в Идлибе, ИГ угрожает казнью жителям Абу Кемаля за попытки бежать из города

    22:30  13 Ноября 2017
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    Сирия новости 13 ноября 22.30: ВКС РФ бомбят позиции «Ан-Нусры» в Идлибе, ИГ угрожает казнью жителям Абу Кемаля за попытки бежать из города

    Сирия, 13 ноября. ВКС РФ наносят удары по позициям «Тахрир аш-Шам» в Идлибе, ИГ1 угрожает мирным сирийцам казнью за попытки бежать из Абу Кемаля, боевики «Ан-Нусры» убили мирного жителя Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: нанесли удары по позициям «Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске, атакуют «Ан-Нусру» в Алеппо, противостоят ИГ в Абу Кемале.

    «Исламское государство»: угрожает казнью жителям Абу Кемаля.

    «Тахрир аш-Шам»: противостоит «Нур ад-Диз аз-Зенки» в Алеппо.

    Сирия новости 13 ноября 22.30: ВКС РФ бомбят позиции «Ан-Нусры» в Идлибе, ИГ угрожает казнью жителям Абу Кемаля за попытки бежать из города

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 13 ноября 22.30: ВКС РФ бомбят позиции «Ан-Нусры» в Идлибе, ИГ угрожает казнью жителям Абу Кемаля за попытки бежать из города

    Боевики вновь открыли огонь по сирийской столице. Информационное агентство Damascus Now передает на своей странице в Facebook (@dimashq.now), что к югу от Дамаска отмечаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными антиправительственными формированиями.

    Артиллерия армии САР наносит удары по зонам дислокации вооруженных группировок в западной части провинции Дамаск. Об этом сообщает военный источник в социальной сети Twitter (@aaaaa111eeeee1). Также правительственные войска ведут артобстрел позиций боевиков в районе деревни Нашабие, пишет источник в Twitter (@Ghouta_GMC).

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 13 ноября 22.30: ВКС РФ бомбят позиции «Ан-Нусры» в Идлибе, ИГ угрожает казнью жителям Абу Кемаля за попытки бежать из города

    Сирийская арабская армия (САА) продолжает атаковать позиции радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам» в провинции Алеппо. Военный Telegram-канал (@SRNN2011) сообщает, что боестолкновения между правительственными войсками и сторонникам «Джебхат ан-Нусры» отмечаются в окрестностях города Ханасер.

    На западе региона боевики группировки «Нур ад-Дин аз-Зенки» атаковали позиции радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам», передает один из источников в Telegram (@SRNN2011). По данным автора публикации, в эпицентре противостояния находится поселение Кафр Тейн.

    В деревне Анжара исламисты «Ан-Нусры» убили мирного жителя без объяснения причин. О расправе сообщает информационное агентство Almanar News.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Сирия новости 13 ноября 22.30: ВКС РФ бомбят позиции «Ан-Нусры» в Идлибе, ИГ угрожает казнью жителям Абу Кемаля за попытки бежать из города

    Террористы «Исламского государства»1 заявили, что мирные жители, которые попытаются сбежать из Абу Кемаля, будут немедленно казнены. Сообщение радикальных исламистов опубликовал источник в социальной сети Twitter (@ FreeEuphrates). Напомним, стратегически важный город, расположенный на границе Сирии и Ирака был освобожден правительственными войсками несколько дней назад. Сейчас сирийская армия ведет зачистку поселения от оставшихся террористов «Исламского государства». Ранее сообщалось, что в результате одного из последних наступлений правительственных сил на позиции ИГИЛ1 было уничтожено три полевых командира террористической организации.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 13 ноября 22.30: ВКС РФ бомбят позиции «Ан-Нусры» в Идлибе, ИГ угрожает казнью жителям Абу Кемаля за попытки бежать из города

    В Идлибе прогремел взрыв. Местный источник в социальной сети Twitter (@HalabTodayTV) передает, что около одной из заправок в административном центре провинции сдетонировало взрывное устройство, заложенное в автомобиле. По данным автора публикации, несколько мирных жителей города получили ранения.

    Al-Masdar News сообщает, что ВКС РФ нанесли более 20 ракетно-бомбовых ударов по позициям боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 в провинции Идлиб. Отмечается, что российская авиация обеспечивает продвижение Сирийской арабской армии (САА) к аэропорту Абу-Духур.

    Ирак

    Сирия новости 13 ноября 22.30: ВКС РФ бомбят позиции «Ан-Нусры» в Идлибе, ИГ угрожает казнью жителям Абу Кемаля за попытки бежать из города

    Представители армии Ирака заявили о начале военной операции по обнаружению и ликвидации спящих ячеек «Исламского государства» в районе Аль-Азим на севере провинции Дияла. Об этом сообщает информационное агентство Almanar News. Одновременно с этим Alsumaria News пишет, что в районе Аль-Бужима ВВС Ирака уничтожили трех террористов «Исламского государства».

    Сирийская авиация нанесла удар по автомобилю «Исламского государства», двигавшемуся в районе границы между провинциями Салах эд-Дин и Дияла, передает Alsumaria News. В результате воздушной атаки были уничтожены два террориста ИГИЛ.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #иг #дамаск #вкс рф #игил #исламское государство #ирак #саа #дейр-эз-зор #идлиб #восточная гута #дияла
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