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Политика
Переговоры Путина и Эрдогана в Сочи затянулись на 4 часа
Политика
Переговоры Путина и Эрдогана в Сочи затянулись на 4 часа
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    Переговоры Путина и Эрдогана в Сочи затянулись на 4 часа

    21:38  13 Ноября 2017  /обновлено: 21:38  13 Ноября 2017
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    Переговоры Путина и Эрдогана в Сочи затянулись на 4 часа

    Бочаров Ручей, 13 ноября. Переговоры президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи продолжаются уже на протяжении четырех часов.

    Переговоры Путина и Эрдогана в Сочи затянулись на 4 часа

    Отметим, что лидеры стран планировали обсудить экономическое сотрудничество и ряд других актуальных вопросов. Сперва политики провели встречу в узком формате, затем к переговорам подключились участники делегаций, после этого разговор вновь вернулся к узкому формату. Ожидается, что по окончанию встречи Путин и Эрдоган выступят перед журналистами и подведут официальные итоги переговоров.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #путин #эрдоган #сочи #переговоры
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