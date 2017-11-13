Переговоры Путина и Эрдогана в Сочи затянулись на 4 часа

Бочаров Ручей, 13 ноября. Переговоры президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи продолжаются уже на протяжении четырех часов.

Отметим, что лидеры стран планировали обсудить экономическое сотрудничество и ряд других актуальных вопросов. Сперва политики провели встречу в узком формате, затем к переговорам подключились участники делегаций, после этого разговор вновь вернулся к узкому формату. Ожидается, что по окончанию встречи Путин и Эрдоган выступят перед журналистами и подведут официальные итоги переговоров.