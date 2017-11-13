Малахов отказался забирать премию ТЭФИ за шоу «Пусть говорят»

Москва, 13 ноября. Бывший ведущий ток-шоу «Пусть говорят», которое получило премию ТЭФИ в номинации «Развлекательное ток-шоу прайм-тайма», Андрей Малахов отказался забирать награду. По его словам, он не считает себя достойным получать награду в одиночку, так как премию заслужила вся команда, работавшая над шоу.

Об этом заявил сам ведущий перед церемонией вручения Золотой медали имени Льва Николаева.

Ранее гендиректор Первого канала Константин Эрнст попросил передать премию Малахову – «на память о Первом канале». Сам Малахов с августа перешел работать на канал «Россия 1».

«Я не забрал статуэтку, оставил в телеакадемии», – приводит слова Малахова ТАСС.

По его словам, над созданием передачи работала большая команда, которая в той же степени, что и Малахов, заслуживает получить статуэтку. Сам Малахов сравнил себя с официантом, который «лишь выносит готовое блюдо».



